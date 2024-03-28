АФПЕАЭС предлагает изменения в законопроект о механизме «второй лишний»

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза направила в Минпромторг России предложения к законопроекту «второй лишний», об этом сообщил Алексей Кедрин на конференции «Дорога к суверенитету в фарме и здравоохранении». По мнению ассоциации, необходимо предусмотреть возможность одновременного применения правила «второй лишний», а также механизма «условного снижения» в 15% при государственных закупках. Это даст большее преимущество отечественным препаратам полного цикла.

Согласно внесенной Правительством РФ в Госдуму редакции законопроекта, Правительство РФ наделяется правом устанавливать запрет закупок товара, происходящего из иностранного государства; ограничивать закупки товара, происходящего из иностранного государства (механизм «второй лишний»); и предоставлять преимущества в отношении товара российского происхождения в форме 15% ценовой преференции.

В продолжение норм законопроекта предполагается принятие единого постановления правительства, определяющего порядок применения национального режима при проведении госзакупок для различных товарных групп, включая лекарственные средства, вместо действующих сегодня разрозненных отраслевых подзаконных актов. Аналогичный подход предполагается в рамках закупок отдельных видов юридических лиц. Первое чтение проекта закона прошло в нижней палате парламента 20 марта 2024 года.

По мнению АФПЕАЭС, текст законопроекта может быть улучшен. Так, в случае отмены действующей системы преференций (правило «третий лишний» и 25% ценовая преференция) для производителей лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) до принятия единого акта Правительства РФ, устанавливающего правило «второй лишний» при проведении госзакупок, образовавшийся правовой вакуум может существенно снизить темпы локализации, а также отложить реализацию проектов в сфере достижения технологического суверенитета в фармацевтической промышленности.

Кроме того, принятая в первом чтении редакция законопроекта не подразумевает возможности создания системы преференций, при которой можно применять правило «второй лишний» для препаратов российского происхождения по отношению к препаратам иностранного происхождения, входящих в перечень ЖНВЛП, и при этом дополнительно применять ценовую преференцию в размере 15% для товаров российского происхождения с более высоким технологическим уровнем локализации производства перед товарами российского происхождения с меньшим технологическим уровнем локализации производства.

Для исключения обозначенных рисков АФПЕАЭС предлагает внести в законопроект изменения, позволяющие реализовать Правительству РФ возможность введения режима «второй лишний», предусматривающего отклонение заявок с товаром иностранного происхождения при подаче заявки с товаром российского происхождения, с дополнительным предоставлением преференции (в размере 15%) для товаров российского происхождения с более высоким технологическим уровнем локализации производства перед товарами российского происхождения с меньшим технологическим уровнем локализации производства.

При этом, по мнению ассоциации, подобное преимущество должно предоставляться как после применения правила «второй лишний» и исключения заявки с предложением о поставке товара иностранного происхождения, так и независимо от правила «второй лишний», когда в торгах изначально участвуют заявки с предложением о поставке товаров российского происхождения с разным уровнем локализации.

«В общем, идея установления единой нормы кажется привлекательной и правильной. Предложение унифицировать отрасли и ввести общие правила для всех товаров звучит благородно. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что это противоречит стратегии „Фармы-2030”. Например, предложение об уменьшении поддержки в 25% для препаратов полного цикла, которые не входят в список стратегически значимых лекарственных препаратов, до 0 или 15%. Это убирает важный стимул для инноваций в этой области», – отметил в ходе конференции Петр Родионов, генеральный директор «Герофарма».

gxpnews