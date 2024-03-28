В Мордовии создадут производство медицинского стекла

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске (Республика Мордовия) построят завод по производству медицинского стекла для фарминдустрии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Артем Здунов.

Он уточнил, что проект реализует один из резидентов ОЭЗ – ООО «Лисфармстекло», которое входит в группу компаний «Гласс Декор». Планируемая мощность – 7000 тонн продукции в год, а именно флаконов (до 300 млн) и ампул (900 млн).

Запуск первых цехов ожидается к 2025 году, добавил Здунов. Ранее о намерении расширить производство медицинского стекла объявил Чегемский стекольный завод (Кабардино-Балкарская Республика), на территории которого в декабре 2023 года появилась первая линия по производству такой продукции. К сентябрю 2024 года объем производства должен достичь 300 млн флаконов в год (нынешняя мощность – 170 млн штук).

gxpnews