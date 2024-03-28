Трансформация отечественного производителя поддержит российскую медицину

Целью изменений в СИБУРе видят поддержку стратегически значимых для страны отраслей. Созданный в структуре холдинга дивизион «Медицина» призван расширить возможности российских производителей в области медицины, гигиены и медицинских изделий фармацевтики за счет стимулирования производства и потребления отечественных решений, поиска новых ниш для их применения и, как следствие, сокращения импорта готовых изделий и их компонентов.

Критическая зависимость от импорта материалов много лет была препятствием для развития российской медицинской промышленности. Одноразовые шприцы и перчатки, медицинская одежда, лабораторные изделия, системы для инфузионной и трансфузионной терапии – одни из наиболее массовых (80% в общей доле рынка медизделий) и востребованных категорий медицинских изделий, в которых применяются полимерные материалы. Потенциал импортозамещения полимеров только в перечисленных пяти категориях составляет около 100 тысяч тонн в год.

В рамках отраслевой трансформации СИБУР делает упор на развитие марочных решений для импортозамещения готовых изделий в гигиене, медицинских изделиях и фармацевтике. Компанией уже разработаны специальные медицинские марки полипропилена и полиэтилена для упаковки инфузионных медицинских растворов и ведется разработка марок полимеров, стабильных к радиационной стерилизации, марок полипропилена для производства мягких нетканых материалов, применяющихся в товарах гигиены.

Активная работа ведется совместно с рынком фармпроизводства. СИБУР прорабатывает компоненты, которые близки к выпускаемым компанией маркам. Работа ведется по всей цепочке: от химиков, которые работают над качеством сырья, при участии производителей активной фармсубстанции и заканчивая производителями фармацевтического продукта. Результатом этой работы станет создание новых российских препаратов из качественного отечественного сырья. Это полностью соответствует государственным целям по обеспечению независимости от импорта и задачам локализации фармпроизводства.

Помимо наличия набора актуальных для медицины марок в своем портфеле, СИБУР продолжит оказывать маркетинговую, R&D, техническую и сырьевую поддержку инициативам создания новых производств медицинских изделий в РФ и изучать перспективы замещения традиционных материалов на современные полимерные решения.

В СИБУРе отмечают, что ощущают потребность российских производителей медицинского оборудования и изделий в современном и качественном сырье. Отраслевой подход позволит совместно с участниками рынка разрабатывать комплексные решения для развития медицинских технологий в России.

Фото: freepik.com

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