В Приморском крае за 250 млн рублей организуют производство пластмассовых изделий для медицины

Большая часть инвестиций уйдет на закупку токарных и фрезерных станков для цеха, а также роботов-упаковщиков, пресс-форм, вентиляционного, вспомогательного и иного оборудования. Поставщиком полимерного сырья станет нефтегазохимическая компания «Сибур Холдинг».

По словам генерального директора Приморского завода литьевых пластмасс Владислава Померанцева, при производстве будет применен передовой подход для повышения эффективности с использованием автоматизированных систем контроля качества и «умных» технологий, также будет сделан упор на то, чтобы вся продукция соответствовала экологическим стандартам.

Предприятие будет расположено в ООО «Индустриальный парк «Приморье» (резидент ТОР «Приморье») – первом в Приморском крае частном промышленном парке. Общий объем вложений от 117 резидентов ТОР к настоящему времени составил 129 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей перешли в экономику региона.

По данным СПАРК, ООО «Приморский завод литьевых пластмасс» зарегистрировано в конце февраля 2024 года, виды деятельности – производство технических и промышленных текстильных изделий, бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, пластмассовых изделий для упаковывания товара и другое. Директором и единственным владельцем компании является Владислав Померанцев, которому принадлежат еще два предприятия – ООО «Вольгинский завод литьевых пластмасс» и ООО «Омский завод литьевых пластмасс».

В августе 2023 года компания «Инплайн», специализирующаяся на изготовлении пластиковых тар, решила начать в Пермском крае производство вакуумных пробирок для забора крови. В проект вложено 112 млн рублей, большая часть из которых получена в виде льготного займа от ФРП.