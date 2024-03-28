В Приморском крае за 250 млн рублей организуют производство пластмассовых изделий для медицины

Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» – ООО «Приморский завод литьевых пластмасс» – планирует в этом году открыть производство пластмассовых изделий и полимерной упаковки для применения в сферах медицины, фармацевтики, пищевого производства, рыбопереработки, косметики и бытовой химии. В проект вложат 250 млн рублей, там будет создано 60 рабочих мест.
Большая часть инвестиций уйдет на закупку токарных и фрезерных станков для цеха, а также роботов-упаковщиков, пресс-форм, вентиляционного, вспомогательного и иного оборудования. Поставщиком полимерного сырья станет нефтегазохимическая компания «Сибур Холдинг».
По словам генерального директора Приморского завода литьевых пластмасс Владислава Померанцева, при производстве будет применен передовой подход для повышения эффективности с использованием автоматизированных систем контроля качества и «умных» технологий, также будет сделан упор на то, чтобы вся продукция соответствовала экологическим стандартам.
Предприятие будет расположено в ООО «Индустриальный парк «Приморье» (резидент ТОР «Приморье») – первом в Приморском крае частном промышленном парке. Общий объем вложений от 117 резидентов ТОР к настоящему времени составил 129 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей перешли в экономику региона.
По данным СПАРК, ООО «Приморский завод литьевых пластмасс» зарегистрировано в конце февраля 2024 года, виды деятельности – производство технических и промышленных текстильных изделий, бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, пластмассовых изделий для упаковывания товара и другое. Директором и единственным владельцем компании является Владислав Померанцев, которому принадлежат еще два предприятия – ООО «Вольгинский завод литьевых пластмасс» и ООО «Омский завод литьевых пластмасс».
В августе 2023 года компания «Инплайн», специализирующаяся на изготовлении пластиковых тар, решила начать в Пермском крае производство вакуумных пробирок для забора крови. В проект вложено 112 млн рублей, большая часть из которых получена в виде льготного займа от ФРП.
Источник: ТАСС
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