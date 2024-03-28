«Росатом» заключил соглашения в сфере ядерной медицины с девятью странами

ГК будет развивать ядерную медицину, в том числе для лечения онкологических заболеваний и обмена опытом в этой специализации, с Китаем, Сербией и Казахстаном. Кроме того, «Росатом» подписал дорожные карты для реализации проектов неэнергетического применения радиационных технологий в медицине с Мали и Буркина-Фасо.

Также заключены соглашения по строительству центра ядерной медицины в Никарагуа и продвижению медицинского аппарата «Тианокс» на рынок здравоохранения и фармакологии Египта. В прошлом году госкорпорация удвоила производство аппарата из-за повышенного спроса. Тогда регистрация прибора шла в Белоруссии, Узбекистане и Мексике.

С Национальной академией наук Республики Беларусь «Росатом» договорился о научно-техническом сотрудничестве в области биомедицинских материалов и изделий и использования атомной энергии в мирных целях.

Еще один меморандум о взаимопонимании подписан с Томским политехническим университетом (опорный вуз госкорпорации) и Советом по атомной энергии Руанды. Согласно договору, вуз подготовит специалистов и составит методическую документацию для будущего центра ядерной науки и технологий в Руанде. В строительстве объекта примет участие «Росатом».

В сентябре 2023 года гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и глава Минздрава Узбекистана Амрилло Иноятов подписали меморандум о взаимопонимании и о стратегическом партнерстве в сфере ядерной медицины. В том же году Иордания предложила сотрудничество корпорации в сфере ядерной медицины.