«Ъ»: «Дистрибьюторам лекарств невыгодно участвовать в аукционах Минздрава»

В январе – марте 2024 года доля несостоявшихся аукционов по госпрограммам увеличилась год к году с 15 до 32,9%, следует из данных, сообщает «Ъ», ссылаясь на данные Headway Company. В то же время в денежном выражении доля таких аукционов выросла за тот же период с 6,9 до 14%.

При этом самая высокая доля несостоявшихся торгов приходится на закупки структуры Минздрава по госпрограмме «14 высокозатратных нозологий», для нацкалендаря прививок, препаратов против ВИЧ и гепатита, а также зарегистрированных лекарств для фонда «Круг добра».

В то же время доля отмененных аукционов в среднем по рынку, включая закупки регионов, осталась приблизительно на прошлогоднем уровне – 28,6%. Тенденция роста отмененных торгов наблюдается с конца 2023 года, говорят два источника «Ъ» на фармрынке. Подтверждает слова директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В Минздраве подтвердили, что ряд традиционных поставщиков не приняли участие в торгах этого года, сославшись на «экономическую нецелесообразность, а также на отсутствие ввода в гражданский оборот препаратов и приостановку производства». Между тем, указывают в министерстве, при формировании стоимости контрактов, которые размещались в первом квартале 2024 года, учитывалась цена госзаказов прежних периодов. Там утверждают, что уже провели совещания с потенциальными участниками гостендеров и в результате закупочные процедуры уже состоялись по всем позициям.

Из-за роста расходов на логистику и другие параметры, влияющие на увеличение себестоимости, дистрибьюторы в этом году зачастую не могут себе позволить участвовать в аукционах по прежним ценам, поясняет Николай Беспалов.

На снижении начальной цены контракта сказывается и регистрация новых дженериков, хотя не все они пока выведены в оборот, указывает другой источник на фармрынке.

В «Р-Фарм» отмечают, что аукционы оставались без заявок там, где предметом закупки были дженерики и биоаналоги, по оригинальным лекарствам такой тенденции практически не наблюдалось.

Если аукцион объявляется несостоявшимся, торги объявляются повторно с увеличением начальной максимальной цены. По данным Headway Company, средняя цена завершенных аукционов в 2024 году выросла на 10%.

Сильнее всего в общем объеме выросла доля несостоявшихся торгов по препаратам против ВИЧ и гепатита – с 17,2 до 47,3%, следует из данных Headway Company.

Кроме того, дважды не нашлось поставщиков вакцин против пневмококковой инфекции на общую сумму в 3 млрд рублей. Эту вакцину поставляли «Петровакс Фарм» и «Нанолек». Источник указывает, что выпуск вакцины стал нерентабельным и производители не хотят выпускать препарат себе в убыток. А «Нанолек», напоминает он, пока не может производить вакцину «Пнемотекс» из-за патентных ограничений. Минздрав объявил аукцион на закупку этого средства в третий раз, увеличив цену за дозу на 8,8% по отношению к первым в году торгам. В компаниях «Петровакс Фарм» и «Нанолек» не ответили на вопросы.

gxpnews