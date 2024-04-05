Johnson & Johnson покупает Shockwave Medical за $13 млрд

Johnson & Johnson приобретает Shockwave Medical Inc. за $13,1 млрд c целью расширения своей деятельности в области медицинских устройств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно сообщению компаний, J&J предложила $335 наличными за акцию Shockwave. Предполагается, что сделка будет завершена к середине текущего года.

После разделения своего потребительского здравоохранения J&J активно расширяется в сфере медицинских технологий через приобретения, включая Abiomed и Laminar. Приобретение Shockwave, по заявлению J&J, позволит компании стать лидером в четырех ключевых сегментах сердечно-сосудистых технологий. Новое приобретение включает технологию Shockwave, известную как внутрисосудистая литотрипсия, использующая звуковые волны для разрушения кальцификатов в сердечных сосудах и периферическом кровообращении. Shockwave утверждает, что их методика более безопасна, чем другие методы лечения.

Shockwave была объектом интереса для поглощения, и в прошлом ее рассматривали некоторые компании, например Boston Scientific Corp. Акции Shockwave выросли на 1,6% перед открытием рынков США и на 68% с начала года до закрытия в четверг.

Ранее стало известно, что Johnson & Johnson подает в суд на бывшего сотрудника, обвиняя его в краже тысячи файлов перед переходом на новую должность в Pfizer.

gxpnews