BMS сообщила об эффективности своего препарата от шизофрении

Результаты фазы III исследования продемонстрировали эффективность KarXT (xanomeline-trospium), препарата BMS против шизофрении. Производитель получил патент на препарат, купив компанию Karuna Therapeutics за 14 млрд долл. в декабре 2023 года.

Препарат от шизофрении KarXT (xanomeline-trospium) уменьшил выраженность симптомов психического расстройства в ходе последней фазы клинических испытаний. Примечательно, что лекарственное средство не вызвало побочного эффекта, характерного для других нейролептиков, — увеличения веса у пациентов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании Bristol Myers Squibb (BMS).

Фаза III исследования EMERGENT-4 проводилась на протяжении 52 недель. Промежуточный анализ эффективности был основан на результатах приема препарата 110 пациентами. Полный курс лечения завершили только 29 участников.

KarXT облегчил симптомы шизофрении на 30% у 75% пациентов. Улучшение состояния оценивалось по так называемой шкале положительных и отрицательных симптомов (PANSS).