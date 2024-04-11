Инсулиновые помпы: обзор закупок и бюджетов

Закупки инсулиновых помп показывают рост: за 2023 год по сравнению с 2022-м он составил 11,6%. А общая сумма закупок за период проведения торгов с января 2022 года по декабрь 2023-го составила 1,86 млрд рублей, говорится в отчете Headway Company. Но это инновационное устройство, позволяющее не только проводить инсулинотерапию, но и мониторить уровень глюкозы и подсчитывать количество углеводов, по-прежнему малодоступно диабетикам по всей стране: в России на начало 2023 года на диспансерном учете состояло почти 300 тысяч пациентов с сахарным диабетом первого типа.

По данным Headway Company, общий объем закупок инсулиновых помп в 2022 году составил 879,83 млн рублей, в 2023 году – 982,13 млн рублей, то есть прирост составил 11,6%. Наибольшая доля по объемам заключенных контрактов приходится на первый квартал 2022 года, где сумма закупок составила 427,37 млн рублей, и второй квартал 2023 года с объемом 362,89 млн рублей.

Инсулиновая помпа – медицинское устройство для введения инсулина при лечении сахарного диабета, которое является альтернативой многократным ежедневным инъекциям инсулина инсулиновым шприцем или инсулиновой шприц-ручкой. Помпа позволяет проводить интенсивную инсулинотерапию в сочетании с мониторингом уровня глюкозы и подсчетом количества углеводов.

Всего за 2022-2023 годы было проведено 766 аукционов на инсулиновые помпы: в 2022 году – 386 шт., в 2023 году – 380 шт. 10,18% (78 шт.) закупок были отменены, в том числе из-за количества поданных заявок (< 1) – 58 (74,36%), отказа в допуске всех участников – 7 (8,97%) и отказа от размещения заказа – 13 (16,67%).

Лидирующим источником бюджетирования за 2022-2023 годы стали средства бюджетного учреждения – 36,6% (680,21 млн рублей). Доля следующего по популярности источника – ФОМС – 20,7% (412,61 млн рублей). На долю региональных бюджетов пришлось лишь 5%.

По способу размещения заказа основным видом проведения процедур является открытый аукцион в электронной форме: его доля за период проведения торгов в 2022-2023 годах составляет 94,73% (1 763,87 млн рублей).

За весь исследуемый период 38,53% закупок проведены в Центральном федеральном округе – 717,43 млн рублей. На втором месте Приволжский федеральный округ с суммой заключенных контрактов 451,14 млн рублей (24,23%). На третьем месте Сибирский федеральный округ с долей 10,83% – 201,67 млн рублей.

Главным заказчиком инсулиновых помп является ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ – 279,49 млн рублей (15,01%). Второе и третье место принадлежат ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и ГП «НОФ» с объемами 124,70 (6,70%) и 113,89 млн рублей (6,12%). Доля остальных участников топ-15 не превышает 3%.

Лидером по объемам заключенных контрактов в 2022-2023 годах является ООО «МТП» с суммой 203,13 млн рублей (10,91%). Второе место принадлежит ООО «ИНТЕЛТРЕЙД» с долей рынка 7,25% (134,92 млн рублей). И на третьем месте ООО «Медимпульс» – 129,42 млн рублей, или 6,95%.

Производителей на этом рынке немного. Практически весь – 95% – занимает компания «Медтроник» (1758,63 млн рублей за 2022-2023 годы). На втором месте с долей 3% компания Roche (54,93 млн рублей). Всего на двух крупнейших производителей совокупно приходится 17 826 упаковок инсулиновых помп за 2022-2023 годы.

В России же на 1 января 2023 года, по данным федерального регистра сахарного диабета, на диспансерном учете состояло 277,1 тысячи больных сахарным диабетом первого типа (именно для них в первую очередь предназначены инсулиновые помпы).

Даже в Москве, на долю которой приходится, по данным Headway Company, максимум закупок помп, в начале 2024 года, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, насчитывалось около 3500 пациентов с сахарным диабетом первого типа, у кого установлена инсулиновая помпа и кто получает расходные материалы к ней бесплатно за счет бюджета Москвы.

gxpnews