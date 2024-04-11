Убытки ООО «Годовалов» превысили 5 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году убытки ООО «Годовалов», принадлежащего банкротящемуся фармацевту Андрею Годовалову, достигли 5 млрд рублей. Выручка компании упала с 17,4 млрд до 7,3 млрд рублей. Такие данные появились в «СПАРК-Интерфакс», заметил «Коммерсантъ». При этом в 2022 году была зафиксирована прибыль в размере 198,9 млн рублей.

В марте Арбитражный суд Пермского края признал банкротами Андрея Годовалова и его партнера Николая Шаврина. Оба в ноябре 2023 года просили суд признать их несостоятельность. Годовалов, напомним, добровольно признавал за собой долг в 4,27 млрд рублей.

ООО «Годовалов» занималось фармлогистикой и продажей лекарств через сеть «Аптека от склада». Дистрибьютор владел пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске, вел деятельность в 37 субъектах России.

gxpnews