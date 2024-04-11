Из заказанных дистанционно рецептурных препаратов доставляются менее половины

В Госдуме обсудили итоги реализации эксперимента по дистанционной доставке лекарственных препаратов. За год было оформлено 3004 заказа, а доставлено 1324. Депутаты решили, что включать в эксперимент другие субъекты пока не имеет смысла, а к его реализации нужно подключить маркетплейсы.

В трех субъектах, участвующих в эксперименте по доставке Rx-препаратов, на 1 марта 2023 года было оформлено 3004 заказа и доставлено 1324 из них. Об этом «ФВ» сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов по итогам рабочего совещания по вопросу онлайн-торговли лекарствами, состоявшегося 9 апреля. В нем приняли участие заместители министра здравоохранения Сергей Глаголев и Павел Пугачев, представители различных субъектов, депутаты и представители маркетплейсов.

«Готовность действующих систем и программ низкая, нет единой платформы. В каждом субъекте остаются свои правила», — пояснил Фаррахов, указав, что негативно оценивает ход эксперимента. В то же время спрос на этот сервис большой, но носит отложенный характер и будет нарастать, считает депутат.

В Москве за год было создано 2602 заказа, отменено 1294. Это связано с недостаточной работой сервиса, добавил Фаррахов.

Он считает, что в эксперимент нужно включить маркетплейсы. «На совещание были приглашены представители «Озона» и Сбера, они готовы включиться в работу, — рассказал Фаррахов «ФВ». — Участие маркетплейсов снизит стоимость доставки, их единые платформы и подходы к работе позволят ускорить реализацию эксперимента».

Кроме того, необходимо расширение списка лекарств и включение льготных препаратов в эксперимент, а также необходим закон по созданию единого реестра назначений. «Считаю, что расширение эксперимента на другие субъекты не имеет пока смысла», — заключил депутат.

«ФВ» ранее писал об основных барьерах на пути развития дистанционной торговли рецептурными препаратами. «Людям проще и быстрее дойти до аптеки или попросить родственников, чем заниматься оформлением доставки на дом», — рассказал директор по информационным технологиям ПАО «Аптечная сеть 36,6» Алексей Еферов.

По словам Еферова, стоимость доставки (150–250 руб.) составляет существенную величину в покупке, что не позволяет субсидировать доставку и служит дополнительным аргументом, чтобы пойти в аптеку.

«Эксперимент прошел удачно: он показал, что данный сервис не востребован», — отметил Еферов.

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

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