Vertex Pharmaceuticals купит Alpine Immune Sciences за $4,9 млрд

Vertex Pharmaceuticals расширит портфель иммунобиологических препаратов, предназначенных для лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний, за счет покупки Alpine Immune Sciences за $4,9 млрд ($65 за акцию). На фоне этой новости акции Alpine выросли на 36%, в то время как у Vertex Pharma снизились примерно на 1%.

Разработчик генной терапии Vertex теперь получит доступ к препарату Alpine povetacicept для лечения аутоиммунного заболевания почек, называемого IgA-нефропатией (IgAN). ЛП находится на средней стадии разработки. Сделка должна быть завершена во втором квартале 2024 года.

Для рынка США первым полностью одобренным препаратом для лечения IgAN является Tarpeyo (budesonide) от Calliditas Therapeutics. Два года назад FDA выдало разработке ускоренное разрешение на продажу, а в декабре 2023 года одобрило окончательно.

gxpnews