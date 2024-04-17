В Москве расширили перечень подлежащих аудиту рецептурных препаратов

Также в перечне появился ипилимумаб (для лечения меланомы), ниволумаб и пембролизумаб (иммуноонкологические препараты), пролголимаб (для лечения взрослых пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой), голимумаб (для терапии ревматических заболеваний), абатацепт (для лечения ревматоидного артрита), атезолизумаб (иммунопрепарат для лечения рака), церитиниб (для лечения немелкоклеточного рака легкого).

Кроме того, из списка исключили нинтеданиб. Этот препарат используется для лечения идиопатического фиброза легких.

Приказ с предыдущей версией перечня подлежащих аудиту рецептурных лекарственных средств, куда сейчас внесены изменения, Депздрав Москвы принял 5 июня 2023 года. До корректировки в документе указывались 49 препаратов, такие как этанерцепт (для лечения активного и прогрессирующего псориатического артрита у взрослых), иксазомиб (противоопухолевый препарат) и другие. Теперь список расширен до 60 позиций.

Москва также является одним из трех регионов (наряду с Московской и Белгородской областями), где с весны 2023 года проходит пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В перечень лекарств, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 МНН, в том числе препараты для терапии ВИЧ-инфекции, гепатита C, сахарного диабета, а также для лечения онкологических, онкогематологических и других заболеваний.