Биотехнологическая компания «Фирн-М» построила лабораторный корпус в Подмосковье

Главгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию лабораторного вспомогательного корпуса биотехнологической компании «Фирн-М», созданной при Академии наук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В новом здании площадью более 1,3 тыс. кв.м. будут выпускать фармацевтические препараты. Помимо лабораторного корпуса, в эксплуатацию также введены три производственных здания предприятия и склад. Реализация проекта находилась на полном сопровождении Центра содействия строительству

«Фирн-М» – ведущий отечественный производитель лекарств, в том числе таких известных на рынке как Офталмоферон, Гриппферон, Аллергоферон и других. Сегодня в процессе регистрации находятся еще 17 новых лекарственных средств, в том числе препараты, не имеющие мировых аналогов.

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