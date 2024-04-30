В России может появиться Федеральный центр качества технических средств реабилитации

В 2023 году при Центре реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге появилась первая в России лаборатория испытаний и экспертизы протезно-ортопедических изделий. Теперь же планируется открыть на ее базе Федеральный центр качества технических средств реабилитации (ТСР). Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков при посещении центра вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

В Центре Альбрехта наряду с фундаментальными и прикладными исследованиями в области протезирования, медико-социальной экспертизы и реабилитации проходит подготовка ученых и врачей. Созданная на его базе лаборатория рассчитана на отработку и аттестацию оборудования и методик испытаний индивидуально изготовленных протезно-ортопедических изделий.

«Эта лаборатория может стать базой для создания Федерального центра качества технических средств реабилитации», – считает министр. По словам Голиковой, Центр Альбрехта участвует в разработке качественных отечественных ТСР, которые тестируются в лаборатории. Ежегодно центр принимает более 8000 человек на стационарное лечение, а еще 11 тысяч проходят здесь амбулаторное лечение.

Как следует из сообщения управления пресс-службы Госдумы, опубликованного летом 2023 года, в ближайшие годы отрасль ТСР ожидают существенные изменения. Сегодня, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, российские компании неконкурентоспособны несмотря на качество изготавливаемой продукции, потому что «находятся только в начале пути, и у них нет сложившегося рынка». Часто они закрываются на самом старте.

Почему так происходит, объяснял ранее генеральный директор компании «Обсервер» (производит инвалидные коляски, пандусы, ходунки и также запчасти к ним) Роман Аранин: «Для российского производителя нет абсолютно никаких преференций».

«Мы вынуждены конкурировать с монополистом – поставщиком китайских колясок, хотя они намного ниже качеством. Ты просто не можешь, работая всего несколько лет, обыграть мирового гиганта, который в принципе готов работать год в минус для захвата рынка. Он завтра продаст свой товар в любую другую страну и ничего не потеряет, а для нас, если ты сегодня что-то не продал, это проблема», – утверждал он.

gxpnews