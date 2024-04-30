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Sanofi, Фармстандарт и Русбиофарма поставят ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги четырех аукционов на поставку лекарств для подопечных фонда «Круг добра». Компании «Санофи Россия», «Фармстандарт» и «Русбиофарма» будут поставлять по начальной (максимальной) цене препараты: «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии и «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе, пишет ФВ. Однако, центру не не удалось закупить противоопухолевое лекарственное средство «Афинитор» (МНН эверолимус) по причине отсутствия заявок на участие. В начале апреля по этой же причине не удалось закупить этот препарат. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее стало известно, что в России может появиться Федеральный центр качества технических средств реабилитации.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Эверолимустаблетки диспергируемые, 3 мг 2 790 табл. (шт.) 1 455,85 4 061 821,50 Не подано ни одной заявки на участие в аукционе
2 Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг 15 200 мг действующего вещества 1 004,98 15 275 696 АО «Санофи Россия»
3 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 120 мл 868 233,03 104 187 963,60 АО «Фармстандарт»
4 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 2 070 г лекарственной формы 25 813,31 53 433 551,70 ООО «Русбиофарма»

gxpnews

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30 апреля, 2024 | Просмотров: 74