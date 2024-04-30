Sanofi, Фармстандарт и Русбиофарма поставят ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги четырех аукционов на поставку лекарств для подопечных фонда «Круг добра». Компании «Санофи Россия», «Фармстандарт» и «Русбиофарма» будут поставлять по начальной (максимальной) цене препараты: «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии и «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе, пишет ФВ. Однако, центру не не удалось закупить противоопухолевое лекарственное средство «Афинитор» (МНН эверолимус) по причине отсутствия заявок на участие. В начале апреля по этой же причине не удалось закупить этот препарат. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее стало известно, что в России может появиться Федеральный центр качества технических средств реабилитации.