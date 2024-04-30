Sanofi, Фармстандарт и Русбиофарма поставят ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги четырех аукционов на поставку лекарств для подопечных фонда «Круг добра». Компании «Санофи Россия», «Фармстандарт» и «Русбиофарма» будут поставлять по начальной (максимальной) цене препараты: «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна—Беккера, «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии и «Майозайм» (МНН алглюкозидаза альфа) для лечения болезни Помпе, пишет ФВ. Однако, центру не не удалось закупить противоопухолевое лекарственное средство «Афинитор» (МНН эверолимус) по причине отсутствия заявок на участие. В начале апреля по этой же причине не удалось закупить этот препарат. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее стало известно, что в России может появиться Федеральный центр качества технических средств реабилитации.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг
|2 790 табл. (шт.)
|1 455,85
|4 061 821,50
|Не подано ни одной заявки на участие в аукционе
|2
|Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг
|15 200 мг действующего вещества
|1 004,98
|15 275 696
|АО «Санофи Россия»
|3
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|120 мл
|868 233,03
|104 187 963,60
|АО «Фармстандарт»
|4
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг
|2 070 г лекарственной формы
|25 813,31
|53 433 551,70
|ООО «Русбиофарма»