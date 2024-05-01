Почему растет интерес к рынку БАД

Научные исследования показывают, что агротехнические условия, созданные за последние 100 лет, не позволяют растениям сохранять все необходимые полезные элементы. В результате этого продукты питания содержат существенно меньше витаминов и минералов, чем раньше. Даже при соблюдении специального рациона питания большинство людей не получают от 30 до 60% всех необходимых витаминов и минералов. Поэтому сегодня важно обратить внимание на нутриенты, которые помогают нам компенсировать недостаток микроэлементов в нашем организме.

Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что и для населения, и для самой системы здравоохранения дешевле и лучше профилактировать заболевания, выявляя их на ранних стадиях, нежели лечить последствия.

В результате пандемии COVID-19 люди начали тщательнее следить за своим здоровьем. Заниматься профилактикой, уделять внимание своему питанию, уровню физической активности, добавили в свой ежедневный рацион прием БАД. Эти изменения в поведении потребителей внесли коррективы в развитие рынка БАД и продуктов для здоровья. Люди стали более осознанными и внимательными к выбору нутриентов, уделяя больше внимания качеству и составу продуктов. Все больший процент населения старается профилактировать свое физическое и ментальное здоровье, опасаясь возможности повторения пандемии и других заболеваний.

Так, в 2023 году почти 70% россиян старше 18 лет внимательно относились к своему здоровью, что на 4,6 п. п. больше, чем годом ранее. Почти треть занимается спортом, а каждый второй стал принимать больше витаминов и БАД. Желание укрепить здоровье отразилось на продажах БАД. Аптечные продажи всех добавок в 2022 году выросли на 20% относительно 2021 года и на 63% относительно 2019 года. При этом продажи БАД для поддержания иммунной системы увеличились на 35% и 303% соответственно. Предсказуемо сильнее всего выросли продажи добавок, включенных в протоколы лечения: витамина D (в четыре раза), цинка (в три раза) и витамина С ( в два раза). Стоит отметить, что БАД – единственная группа аптечных товаров, которая растет на протяжении последних лет двузначными темпами в стоимостном выражении.

При приеме нутриентов очень важна регулярность, а также комплексный подход. Существенное значение имеет и индивидуальный подход к самому потребителю со стороны профессионального сообщества в лице фармацевтов и врачей.

За последнее время мы видим, что сезонность в приеме БАД становится менее выраженной, так как все больше потребителей осознают важность нутриентной поддержки на регулярной, круглогодичной основе. Все больше людей понимают, что уже не могут закрыть свои потребности с помощью одного продукта, и выбирают комплексный подход. Об этом говорят и цифры: по данным источника РБК, 33% потребителей покупают два-три продукта в категории БАД, 23% ‒ четыре-пять продуктов, а 11% выбирают шесть-семь продуктов.

С ростом популярности БАД компании-производители стали расширять ассортимент предлагаемых форм выпуска различных нутриентов. Стали более активно появляться БАД в жидкой форме, в виде жевательных пастилок, а также в виде порошка. На сегодняшний день их соотношение к общему представленному ассортименту составляет 25% и ежегодно продолжает расти. Так, к примеру, большую популярность набирают жевательные формы Gummies и Jelly Beans (жевательные капсулы с жидким центром). Причем в жевательной форме производятся не только витаминно-минеральные комплексы, но и узконаправленные продукты, моновитамины. В России жевательные формы витаминов зачастую воспринимаются как продукты для детей, однако появляется все больше жевательных форм и для взрослых. Такие БАД не требуют запивания водой, удобны в приеме у людей с чувствительным горлом.

По данным «РБК Исследования рынков; DSM Group», заметно растет интерес к БАД на основе определенных ингредиентов: пробиотиков, протеина и коллагена. Особое внимание стоит обратить здесь на протеин, то есть белок, который нужен не только тем, кто занимается спортом. Около 20% населения России имеет пониженную массу тела и другие признаки белково-энергетической недостаточности. Новые порошковые формы восполнения белка в организме делают этот процесс проще и приятнее, позволяя добавлять продукт не только во всем привычные спортивные коктейли, но и в выпечку, каши, йогурты и др.

gxpnews