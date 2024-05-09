Минздрав сообщил о новых побочных эффектах ибупрофена

В инструкции препаратов, которые содержат ибупрофен, внесут информацию о новых нежелательных реакциях. Все они могут провоцировать развитие тяжелых кожных реакций, включая мультиформную эритему, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса—Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Системные средства также могут вызывать синдром Коуниса.

Минздрав сообщил о необходимости актуализировать инструкции по медицинскому применению препаратов для наружного и системного применения, которые содержат ибупрофен. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ГРЛС.

Речь идет о препаратах, которые содержат ибупрофен, во всех лекарственных формах. Новую информацию следует добавить в разделы «Нежелательные реакции» общей характеристики лекарственного препарата и «Возможные нежелательные реакции» листка-вкладыша.