Ученые УрФУ будут создавать новые лекарства совместно с коллегами из Перми

Открыть новые сетевые образовательные программы для студентов и обмениваться научными знаниями в области фармацевтики, био- и химических технологий договорились Уральский федеральный университет и Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ. Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили ректоры Виктор Кокшаров и Владимир Лужанин.

«Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным, — заявил глава УрФУ. — С учетом опыта научных школ нам под силу создать новые прорывные лекарства, сосредоточив партнерство в области образовательных программ и научных исследований».

За плечами двух образовательных организаций уже налаженное взаимодействие, добавляет директор химико-технологического института УрФУ Михаил Вараксин. Теперь УрФУ и ПГФА предстоит разработка совместных образовательных программ в формате сетевого сотрудничества подготовки специалистов широкого профиля для фармотрасли.

По словам руководителя ПГФА, вуз заинтересован в компетенциях УрФУ в области био- и химических технологий, при этом готов предложить свои идеи по разработке потенциальных лекарств авторитетной научной школы химического синтеза: академия ежегодно патентует порядка 20 новых субстанций.

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