ГК «ХимРар» разрабатывает систему принятия решений на основе искусственного интеллекта

В «ХимРар» существует внутренняя специально созданная платформа для поиска лекарств основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет решать множество задач таких как: поиск биомишени и валидация, идентификация хит-соединений, оптимизация лид-соединений, предклинические испытания, клинические испытания. Об этом рассказал менеджер по хемоинформатике ГК «ХимРар» Дмитрий Шкиль на сессии «ML+ наука: фарма» конференции Data fusion по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта «Эпоха больших данных». По словам специалиста на данный момент ГК «ХимРар» разрабатывает систему принятия решений на основе Large Language Model (LLM) с возможностью взаимодействия с «экспертами в подобласти» LLM (например, ADME, медицина, биология заболеваний).

«Мы стремимся оценивать данные используя конкретные вопросы и цели в четко определенном научном контексте, используя повторяющиеся подсказки и антиподсказки. Единая LLM система будет полагаться на итеративную экспериментальную проверку данных in silico и запроса пользователей вклада, система будет совместно развиваться, оценивать и подтверждать ответы, а также приобретать научные знания для более быстрого достижения целей. Одна LLM может управлять будущим открытия лекарств», — поделился своим мнением о перспективах развития системы принятия решений на основе искусственного интеллекта Дмитрий Шкиль.

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