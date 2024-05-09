Строительство завода «Генериум-Некст» в московской ОЭЗ подходит к завершению

Фармкомпания «Генериум» завершает строительство завода на площадке «Алабушево» в технополисе «Москва» зеленоградского района Силино. Монолитные конструкции комплекса зданий на три и пять этажей полностью построены, закончена укладка стен, кровли, проведены бетонирование полов и установка окон. На 90% завершены работы по обустройству и монтажу «чистых» помещений, сообщает местное районное издание.

На фармпредприятии планируется наладить выпуск лекарств для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, генетических заболеваний, в том числе орфанных. В частности, здесь будет производство препаратов для борьбы с болезнью Гоше и муковисцидозом.

«Мощность производства [лекарств] составит 150 тысяч единиц продукции в год. <…> Они будут изготавливаться преимущественно из отечественного сырья, уровень локализации составит 90%», – сообщала ранее пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Напомним: в 2022 году экспертный совет ФРП одобрил компании «Генериум-Некст», принадлежащей АО «Генериум», заем на сумму 2 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты».

Общий объем инвестиций в создание предприятия, как говорил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, составляет почти 5 млрд рублей.

gxpnews