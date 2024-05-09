Российская компания представила импортозамещающий ветпрепарат от тошноты для кошек и собак

Российский производитель ветпрепаратов «Нита-Фарм» заявил о регистрации нового средства – «Серинебс» – на основе маропитанта, предназначенного для купирования тошноты и прекращения рвоты у кошек и собак. Как уточняется в сообщении, это улучшенная версия импортного оригинального препарата.

«В России появляются препараты на основе маропитанта от разных производителей, формируется конкурентный рынок. В таких условиях у потребителей есть выбор, а производители начинают прикладывать больше усилий для развития. Мы учли пожелания специалистов, которые работали с оригинальным импортным препаратом, и предложили собственное решение», – приводятся на сайте компании слова директора по маркетингу Александра Хлынцева.

«Серинебс» представлен в форме инъекций, он предназначен для профилактики и быстрого прекращения рвоты различного генеза. Отличается безболезненным подкожным и внутривенным введением и нейтральным запахом, добавили в компании. Действие ветпрепарата наступает после одной инъекции через 45 минут и длится в течение 24 часов.

gxpnews