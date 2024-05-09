Минздрав ищет подрядчика на поставку «Спинразы» и «Эврисди» от СМА на 9 млрд рублей

Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан Минздрава РФ проводит 28 тендеров на общую сумму в 20,7 млрд рублей. Почти половина – 9 млрд рублей – приходится на два заказа стоимостью 4,5 млрд рублей каждый. Речь идет о поставках препаратов против спинальной мышечной атрофии (СМА) – «Спинразы» (нусинерсен) и «Эврисди» (рисдиплам).

Окончание подачи заявок на конкурсы придется на 16-24 мая. Согласно условиям, поставку 5,1 л «Спинразы» победитель контракта должен осуществить с 1 августа до 1 декабря 2024 года. Большая часть уйдет Депздраву Москвы и Минздраву Московской области – 750 мл и 330 мл соответственно. Аналогичные сроки исполнения имеет и контракт на поставку «Эврисди». Всего необходимо 13,6 кг препарата, причем опять же значительная часть будет предоставлена столичному Депздраву (2,2 кг) и подмосковному Минздраву (1,8 кг).

Помимо заказа на препараты от СМА на 9 млрд рублей, федцентр Минздрава объявил о закупке 110,5 г препарата с тедуглутидом на сумму 1,2 млрд рублей, используемого для лечения синдрома короткой кишки, и 1 млн флаконов лекарства с интерфероном бета-1b за 1,3 млрд рублей, предназначенного для терапии рассеянного склероза. Кроме того, объявлены тендеры на препараты с глекапревиром + пибрентасвиром, велаглюцеразой альфа, фактором свертывания крови VIII, канакинумабом, пэгинтерфероном бета-1а, велпатасвиром + софосбувиром, галсульфазой.

gxpnews