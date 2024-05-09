ЛП от шизофрении компаний Teva и Medincell достиг главной цели КИ на поздней стадии

Израильская Teva Pharmaceuticals и ее французский партнер – компания Medincell – заявили в среду, что их инъекционный препарат длительного действия от шизофрении достиг своей главной цели в ходе клинических исследований (КИ) на поздней стадии. TEV-749 – инъекционная версия антипсихотического препарата под названием «Оланзапин», предназначенная для подкожного введения раз в месяц.

Основная цель КИ – уменьшение симптомов шизофрении, таких как бред, галлюцинации, проблемы с мышлением и отсутствие мотивации, измеряемых по PANSS (шкала позитивного и негативного синдрома). PANSS состоит из трех подшкал: «Позитивная шкала», «Негативная шкала» и «Шкала общей психопатологии». Каждый из 30 пунктов в них сопровождается конкретным определением, а также подробными критериями. Первичная конечная точка КИ измерялась изменением от исходного уровня до восьмой недели по общему баллу PANSS.

«Большинство пациентов с шизофренией испытывают один или несколько рецидивов на протяжении всего курса лечения, поэтому я приветствую разработку новых и инновационных вариантов лечения длительного действия, которые могут лучше вписаться в их жизнь», – приводятся в опубликованном Teva пресс-релизе слова Кристофа Коррелла, профессора психиатрии в Школе медицины Цукера в Хемпстеде, штат Нью-Йорк.

gxpnews