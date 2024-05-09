Обнаруженный в США новый набор штаммов COVID-19 получил название FLiRT

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) оповестили население государства об обнаружении и достаточно быстром распространении новой группы штаммов COVID-19 нового типа, получившей название FLiRT. Она «произошла» от штамма омикрон. Доминантный штамм из этого набора – KP.2 (на него сейчас приходится четверть всех заражений COVID-19 в штатах). KP.1.1, еще один циркулирующий вариант FLiRT, составил около 7,5% случаев COVID-19 за тот же двухнедельный период, следует из данных CDC.

В связи с распространением новых мутаций COVID-19 в CDC выразили беспокойство по поводу противокоронавирусной вакцинации. Так, только 22,6% взрослых сообщили, что получили обновленную вакцину против COVID-19 с сентября 2023 года. Данные также показывают, что охват вакцинацией увеличивается в зависимости от возраста. Самый высокий уровень – среди взрослых 75 лет и старше. Следовательно, у тех, кто не попадает в эту группу, иммунитет может быть ослаблен и восприимчив к FLiRT.

Воздействие на организм штамма из группы FLiRT включает такие симптомы, как лихорадка или озноб, кашель, боль в горле, заложенность носа или насморк, головная боль, мышечные боли, затрудненное дыхание, потеря вкуса или обоняния, затуманенность сознания, расстройства ЖКТ. CDC отмечают, что этот список не включает все возможные симптомы и что они могут меняться при появлении новых вариантов COVID-19 и варьироваться от человека к человеку.

gxpnews