Как фармспециалисты относятся к идее ездить на такси за счет работодателя

Депутаты Госдумы предложили обязать работодателей оплачивать проезд работника на такси до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом (ночные смены, чрезвычайные обстоятельства). «ФВ» опросил фармспециалистов и узнал их отношение к данной инициативе.

Из-за роста цен на такси в Госдуме разработали законопроект, который обязует работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. В конце марта инициатива внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ была направлена на рассмотрение в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В то, что законопроект будет принят, мало кто из фармспециалистов верит, показал блиц-опрос «ФВ», в котором принял участие 41 первостольник.

В то, что поправки в ст.22 Трудового кодекса РФ будут приняты, верит лишь незначительная часть опрошенных. И даже если это случится, работодатель скорее всего не станет исполнять новое требование или будет оплачивать такси, а потом вычтет эти расходы из зарплаты сотрудника. Только четыре участника опроса сообщили, что уже сегодня их работодатель компенсирует им траты на такси. Тогда как большинство респондентов даже не знают о такой возможности: они и не пробовали обращаться с подобной просьбой.

Трое респондентов отметили, что часто пользуются услугами такси, чтобы ездить на работу и обратно. Это связано с тем, что либо в их населенном пункте в вечернее время плохо или вовсе не работает общественный транспорт, либо с тем, что они хотят поспать лишние полчаса после продолжительной смены накануне, либо с тем, что они проспали. Некоторые, но далеко не все участники опроса ответили: если бы такси им оплачивал работодатель, они бы пользовались им чаще.

Чаще всего фармспециалисты пользуются общественным транспортом либо добираются пешком на работу. На третьем месте по популярности — личный автотранспорт (сами за рулем или их кто-то подвозит).

В основном респонденты тратят на дорогу в аптеку 30—60 минут. Больше часа добираются на работу лишь шестеро опрошенных, а вот вариант «свыше двух часов» не выбрал никто.

Блиц-опрос проводился на портале pharmvestnik.ru c 4 апреля по 7 мая 2024 года. В нем принял участие 41 фармспециалист из разных городов России.

Тем временем, по итогам предварительного рассмотрения законопроекта Правовое управление аппарата ГД дало заключение о несоответствии документа ст.104 Конституции РФ.

«Согласно части четвертой статьи 20 ТК России работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником, — говорится в заключении. — Учитывая, что работодателем может быть организация, финансируемая из федерального бюджета, реализация проектируемой обязанности работодателя может привести к расходам, покрываемым за счет федерального бюджета, в части обеспечения проезда до места работы и обратно работников таких организаций. В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства».

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik