Опубликованы алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию

Опубликованы алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. В случае, если сведения об аккредитуемом отсутствуют в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работников, понадобятся дополнительные документы.

Федеральный аккредитационный центр опубликовал алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также для специалистов с немедицинским образованием.

Для прохождения периодической аккредитации в случае использования федерального регистра медицинских и фармацевтических работников необходимо предоставить следующие документы:

заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста;

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);

портфолио;

в случае изменения ФИО, документ, подтверждающий это;

копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии).