В Дубне планируют запустить завод по производству медизделий для офтальмологии

Компания «Окей Вижен Технологии» менее чем через год планирует запустить в ОЭЗ «Дубна» завод по производству растворов для ухода за контактными линзами. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Московской области. На современном автоматизированном предприятии резидент ОЭЗ ежегодно намерен выпускать свыше 40 млн упаковок важной импортозамещающей продукции.

Строительные работы в рамках инвестпроекта начались в сентябре 2023 года, а сдача объекта запланирована на II квартал 2025-го. На данный момент строителями ведутся работы по возведению стен и межэтажных перекрытий здания.

«Площадь объекта составит около 2 тыс. кв. метров. Здесь оборудуют производственную линию, создадут склад готовой продукции, погрузочно-разгрузочную зону, а также административно-хозяйственные помещения. Планируемый объем инвестиций в проект составляет 275 млн рублей, на предприятии создадут несколько десятков новых рабочих мест», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом заводе резидент ОЭЗ будет производить раствор для хранения и ухода за контактными линзами в упаковках по 100, 250 и 360 мл. Также на предприятии будет налажен выпуск растворов медицинского назначения, разлитых во флаконы объёмом от 10 до 60 мл. Ежегодно здесь планируют выпускать более 40 млн штук упаковок продукции.

Компания «Окей Вижен» – единственный в России производитель контактных линз полного цикла. Предприятие проводит весь цикл работ, от разработки до внедрения готового продукта в серийное производство. Продукция компании востребована не только у нас в стране, но и за рубежом – экспортируется в страны ближнего зарубежья и азиатского-тихоокеанского региона.

Кроме производства продукции под собственной торговой маркой, компания «Окей Вижен Технологии» планирует развивать на мощностях завода контрактное производство различных растворов. Продукция, выпускаемая резидентом ОЭЗ, имеет регистрационное удостоверение и соответствует всем нормам, предъявляемым к медицинским изделиям на территории РФ.

Помимо возможностей производства растворов по контракту и строительства новых мощностей, компания начала выпуск первой в России одноступенчатой пероксидной системы ONE STEP+ собственной разработки. Раствор стал отличной альтернативой продукции иностранных производителей и их заменой в аптеках и оптиках нашей страны.

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