В Забайкалье планируют эеспериментально посеять расторопшу в лекарственных целях

Ряд хозяйств Забайкалья в этом году собирается посеять семена расторопши, плоды которой используются в фармацевтике. Об этом сообщил официальный портал Забайкальского края со ссылкой на начальника отдела растениеводства краевого Минсельхоза Романа Катникова.

«Экспериментальный сев расторопши планируют провести сельхозорганизации Александрово-Заводского и Нерчинско-Заводского округов, Краснокаменского, Карымского и Читинского районов. Аграрии намерены посеять это лекарственное растение на общей площади 500 гектаров. По нашим данным, на зарубежном фармацевтическом рынке сейчас отмечается спрос на расторопшу, в связи с чем забайкальские хозяйства в настоящее время прорабатывают вопросы по экспортным поставкам этой культуры после завершения уборочной кампании», – рассказал Роман Катников.

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