В США скончался проживший два месяца с генно-модифицированной свиной почкой пациент

В США скончался 62-летний мужчина, который с марта 2024 года жил с трансплантированной почкой свиньи. Как пишет Associated Press, врачи Массачусетской больницы выразили семье умершего Ричарда Слеймана соболезнования, подчеркнув при этом, что не видят признаков того, что он скончался в результате трансплантации.

Об успешной операции стало известно в марте. Тогда агентство Reuters сообщало, что Слейман, страдающий терминальной стадией почечной недостаточности, стал первым человеком, получившим генетически модифицированную почку свиньи. До него два человека получили генно-модифицированное свиное сердце, но оба также умерли из-за осложнений в течение нескольких месяцев после операции.

Тем не менее генетически отредактированные почки свиней ранее были успешно трансплантированы обезьянам. После этого животные в среднем жили 176 дней, и только одна обезьяна умерла через два года. Врачи Массачусетской больницы предполагали, что Ричард Слейман проживет минимум два года. Адаптацией свиной почки к организму человека-реципиента занималась ​​компания eGenesis из Кембриджа (штат Массачусетс).

gxpnews