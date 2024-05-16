В Японии могут уничтожить 77% запаса таблеток от COVID-19 на сумму около $2 млрд

Японское правительство намерено утилизировать 77% запаса пероральных препаратов против COVID-19, закупленных во время активной фазы пандемии. Общая сумма, которая была на них затрачена, составляет порядка 300 млрд иен ($1,93 млрд). Власти считают, что этот объем останется неиспользованным, сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о препаратах Xocova (Shionogi), Lagevrio (Merck & Co.) и Paxlovid (Pfizer). В общей сложности они были закуплены в объеме, необходимом для 5,6 млн человек (77% – это таблетки, которые могли бы пригодиться для 4,3 млн человек). Как поясняется, мера продиктована тем, что «юридический статус заболевания понижен до той же категории, что и у сезонного гриппа», в связи с чем препараты находятся в свободной продаже.

Ранее в Японии было решено уничтожить около 240 млн доз противокоронавирусных вакцин на сумму порядка 660 млрд иен ($4,2 млрд).

gxpnews