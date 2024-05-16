Novo Nordisk заключила сделку по разработке новых ЛП от ожирения

Компания Novo Nordisk заключила исследовательское партнерство с Flagship Pioneering и Metaphore Biotechnologies для совместной разработки одного либо двух терапевтических препаратов нового поколения для лечения ожирения. Сотрудничество является частью стратегической сделки между Novo Nordisk и Flagship, направленной на разработку новых подходов к лечению кардиометаболических и редких заболеваний, сообщает Pharmaceutical Technology.

Pioneering Medicines, подразделение Flagship, отвечающее за разработку лекарств и партнерские отношения, будет руководить сотрудничеством вместе с Bio Innovation Hub компании Novo Nordisk (подразделение исследований и разработок, R&D – Research and Development, которое ускоряет разработку препаратов путем совместных проектов).

Metaphore будет сотрудничать с Pioneering Medicines и Novo Nordisk на этапе продвижения программы от фундаментальных работ до доклинической разработки. Затем компания Novo Nordisk будет проводить клинические исследования.

Целью партнерства является разработка «масштабируемых» препаратов длительного действия, позволяющих принимать их нечасто. Как уточняется, в рамках сотрудничества будет использована платформа MIMIC компании Metaphore для создания мультитаргетной терапии, воздействующей на рецептор GLP-1 и связанные с ним биологические факторы.

«Это сотрудничество может еще больше подтвердить нашу уникальную способность программировать функции в терапевтических молекулах с помощью платформы MIMIC для повышения эффективности, увеличения срока действия и оптимизации производства для одного терапевтического препарата, направленного на несколько целей, связанных с ожирением, включая рецептор GLP-1, но не ограничиваясь им», – приводятся слова соучредителя и генерального директора компании Metaphore Ловисы Афзелиус.

Год назад Novo Nordisk и Pfizer опубликовали данные о том, что таблетки из того же класса, что и инъекционные препараты на основе семаглутида, используемые для снижения веса, настолько же эффективны.

gxpnews