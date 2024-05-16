FDA впервые одобрило КИ мРНК-вакцины против рака, вызванного вирусом Эпштейна – Барр

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило IND для проведения клинического испытания, в котором будет оцениваться терапевтическая вакцина против рака на основе мРНК, разработанная китайской биотехнологической компанией WestGene. Это первое в мире разрешение на исследование мРНК-вакцины для лечения видов рака, вызванных вирусом Эпштейна – Барр (лимфома Ходжкина, лимфома Беркитта, рак носоглотки, рак желудка, рак молочной железы).

Вирус Эпштейна – Барр относится к семейству герпес-вирусов и распространяется преимущественно через биологические жидкости. Заболевание поражает значительную часть взрослого населения планеты, но не всегда приводит к раку.

В 2021 году Pfizer и BioNTech получили первое в истории одобрение FDA на мРНК-вакцину Comirnaty в качестве профилактической меры против COVID-19. После этого события было разработано несколько профилактических и терапевтических мРНК-вакцин для лечения широкого спектра заболеваний.

Некоторые фармкомпании используют мРНК-подход для разработки вакцин против других инфекционных заболеваний, таких как респираторно-синцитиальный вирус, грипп А, грипп В и цитомегаловирус, а компании, включая Moderna, CureVac и Cartesian Therapeutics, разрабатывают терапевтические мРНК-вакцины для лечения различных видов рака.

В арсенале китайской компании WestGene на данный момент четыре вакцины против инфекционных заболеваний, семь противоопухолевых иммунотерапий и три метода редактирования генов, а также другие виды терапии.

gxpnews