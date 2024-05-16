Депутаты и сенаторы предложили маркировать спиртосодержащую непищевую продукцию

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в электронную базу проект федерального закона, концепция которого заключается в усилении государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции. Авторы документа предлагают ввести обязательную маркировку такой продукции, если содержание этилового спирта в ней составляет более 10%. Если инициатива будет поддержана, будет создан специальный перечень.

Речь идет, в частности, о парфюмерно-косметических товарах в малой емкости, не отнесенных к подакцизным. В последние годы наблюдается стабильный рост объемов закупки этилового спирта производителями таких товаров, (3,8 млн дал в 2021 году, 4,2 млн дал в 2022 году, 4,5 млн дал в 2023 году), отмечается в пояснительной записке.

«Недобросовестные предприниматели, пользуясь «неподакцизным» статусом отдельной спиртосодержащей непищевой продукции и закупая в качестве сырья пищевой этиловый спирт без уплаты акциза, фиктивно декларируют производство десятков миллионов единиц неподакцизной спиртосодержащей непищевой продукции, при этом, фактически, данная продукция не продается в рознице, сведения о наличии ее в продаже, рекламные и маркетинговые материалы отсутствуют в общедоступных источниках информации (маркетплейсы, сайты розничных торговых сетей)», — поясняют авторы проекта.

На практике в указанных случаях закупаемый пищевой этиловый спирт выводится злоумышленниками в незаконный оборот, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, наносит значительный ущерб бюджетной системе, а также добросовестным участникам рынка, функционирующим в высококонкурентной среде, уверены депутаты и сенаторы.

При этом в силу «неподакцизного» статуса такой продукции налоговые органы не имеют информации об объемах списания этилового спирта в производство, объемах оприходования (постановки на бухгалтерский учет) произведенных товаров, а также объемах их реализации.

Еще одна проблема, которую авторы намерены решить маркировкой, заключается в том, что недобросовестные предприниматели, закупая в качестве сырья пищевой этиловый спирт без акциза, производят и выводят в гражданский оборот неподакцизную спиртосодержащую продукцию «двойного назначения» (косметические лосьоны, тоники, душистые воды, ополаскиватели для полости рта и прочее), которая содержит в своем составе пищевой этиловый спирт (75-95%) и упаковывается в малые емкости до 100 гр.

Продажа таких спиртосодержащих товаров «двойного назначения» осуществляется по значительно более низким ценам, чем алкогольной продукции. Этим пользуются зависимые от алкоголя граждане, говорится в пояснительной записке: «Отзывы к подобным товарам на маркетплейсах содержат своеобразные комментарии потребителей («вкусно», «спирт качественный» и так далее)».

Помимо введения маркировки, подразумевается, что организации, осуществляющие производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки и розничную продажу такой продукции, будут обязаны предоставлять сведения об объемах производства и оборота продукции в соответствующую государственную систему.

Кроме того, предлагается добавить к действующему запрету на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа алкоголя, запрет на закупку (за исключением импорта), а также на поставки (за исключением экспорта) такой продукции по ценам ниже соответствующих цен закупки (поставки) алкоголя.

Законопроект также предусматривает ограничение для обособленных подразделений организаций на совмещение деятельности по производству спиртосодержащей непищевой продукции с деятельностью по производству алкоголя.

gxpnews