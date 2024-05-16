Татьяна Голикова остается на посту вице-премьера РФ

Еще до решения депутатов Голикова на пленарном заседании в Госдуме 13 мая озвучила ряд мер для поддержки демографических программ в регионах с низкой рождаемостью. Чиновница пообещала дополнительно направить 75 млрд рублей на такие программы. По ее словам, задача по повышению суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году до 1,6, а к 2036 году – до 1,8 может быть решена только при участии региональных властей.

В своем докладе Голикова также отметила, что более 2 млн россиян к концу 2030 года должны ежегодно получать медицинскую реабилитацию. В числе других предложений – разработка мероприятий по развитию экстренной помощи и оснащению федеральных медорганизаций, продолжение борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, вирусным гепатитом С. Кроме того, нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья», по словам Голиковой, к концу 2030 года нарастающим итогом поможет сохранить 250 тысяч жизней, а также предотвратить свыше 2 млн случаев временной или постоянной нетрудоспособности.

Карьеру Татьяна Голикова начала в отделе заработной платы НИИ труда Госкомтруда СССР на должности младшего научного сотрудника, затем с 1990 по 1992 год работала экономистом I категории, ведущим экономистом сводного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР. В 1992–1995 годах была ведущим и главным экономистом, начальником отдела бюджетной политики и анализа Бюджетного департамента Министерства финансов РФ.

С 1996 по 1998 год Голикова занимала пост заместителя руководителя этого департамента, с 1999 по 2002 год – заместителя главы Минфина России, а затем до 2004 года – первого заместителя. С 2007 по 2012 год чиновница возглавляла Министерство здравоохранения и социального развития РФ, потом год работала помощником Президента РФ по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии.

Татьяна Голикова успела побывать председателем Счетной палаты РФ – с 2013 по 2018 год, затем заняла должность зампреда Правительства РФ по вопросам социальной политики. В 2020 году при смене правительства Голикова сохранила свой пост.

После церемонии инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2024 года Татьяна Голикова перешла в статус исполняющей обязанности вице-премьера. Согласно Конституции РФ, после того как глава государства вступил в должность, правительство сложило полномочия, но по указу Путина продолжило работу до формирования нового состава.

Премьер-министр Михаил Мишустин, кандидатуру которого после инаугурации предложил Путин и поддержали в Госдуме, 11 мая предложил на рассмотрение депутатов проект нового состава Правительства РФ. Татьяна Голикова была рекомендована на пост вице-премьера, курирующего социальный блок.