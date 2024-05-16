Денис Мантуров покидает Минпромторг и идет на повышение

Мантуров сменит Андрея Белоусова, который работал первым зампредом правительства с 21 января 2020 года. Белоусов же сейчас является кандидатом на пост главы Минобороны РФ и уже озвучил инициативу, касающуюся сферы здравоохранения. В частности, он предложил оказывать медпомощь участникам СВО в гражданских клиниках, если перегружены ведомственные госпитали.

Денис Мантуров в 1994 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «социология», в 1997 году – аспирантуру, в 2006 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по направлению «юриспруденция». Является доктором экономических наук.

Трудовую деятельность Мантуров начал в 1998 году с поста замгендиректора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». В 2000 году назначен коммерческим директором ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля». В 2001 году стал заместителем председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». Два года спустя возглавил ОПК «Оборонпром».

В 2007 году Мантурова назначили заместителем министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко, в 2008 году ведомство было переформировано в Министерство промышленности и торговли. Денис Мантуров возглавил Минпромторг в 2012 году, в 2018 году был переназначен на этот пост, а затем еще раз утвержден в этой должности в январе 2020 года после смены главы Правительства РФ.

В 2021 году Денис Мантуров оказался лидером по доходам среди федеральных министров, он задекларировал 704,7 млн рублей против 740 млн рублей в 2020 году.

В июле 2022 года Мантуров стал заместителем председателя Правительства РФ, сохранив должность министра промышленности и торговли. Позже он возглавил наблюдательные советы ГК «Ростех», «Роскосмоса», а также стал председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований.

В октябре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин распределил новые обязанности между своими заместителями. В частности, Мишустин поручил Мантурову курировать развитие технологии новых материалов и веществ.

В Минпромторге Мантуров среди прочего отвечал за производство лекарств, фармсубстанций и медизделий, привлечение инвестиций в отрасль и меры господдержки производителей.

Первая Стратегия развития отечественного фармпрома – «Фарма-2020» – была утверждена в 2009 году, когда Мантуров занимал должность замминистра промышленности и торговли РФ. Среди ее целевых показателей – доля отечественных лекарств в 50% в общем объеме потребления к 2020 году, доля же российских препаратов среди перечня стратегически значимых должна была вырасти до 90%. Эти показатели достигнуты не были. В 2019 году финансирование госпрограммы «Фарма-2020» сократили на 4 млрд рублей. Позже выяснилось, что «Фарма-2020» стала худшей госпрограммой по уровню освоения бюджета в 2018 году.

В 2012 году ответственным за исполнение госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» был назначен Минпромторг. В перечень задач проекта входило формирование инновационного и технологического потенциала фарм- и медпромышленности, а также развитие производства инновационных лекарственных средств и медизделий. Госпрограмма, изначально рассчитанная до 2020 года, была продлена до 2024 года.

Суммарный объем средств, которые планировалось затратить с 2019 по 2024 год на достижение планов пролонгированной госпрограммы, составил 70,05 млрд рублей. Предполагалось, что к 2024 году по ней будет создано 24 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, доля локально произведенных лекарственных средств доведена до 53%, медизделий – до 43% от общего объема потребления в денежном выражении, выведено на рынок семь отечественных инновационных препаратов.

Однако объем бюджетных ассигнований и средств внебюджетных фондов на реализацию госпрограммы в 2021–2024 годах снизился на 16% (7,7 млрд рублей) по сравнению с предыдущей версией – до 39,7 млрд рублей. Больше всего были сокращены расходы на подпрограмму по медизделиям.

В сентябре 2017 года Минпромторг заявил о создании программы поддержки фармотрасли до 2030 года. Первая версия была представлена в июле 2018 года. Документ носил рамочный характер и не включал четких индикаторов. Там говорилось о внедрении технологических компетенций, обеспечении достаточного уровня материально-технического развития и росте экспорта. После этого документ дорабатывался. Очередную версию представили на форуме «Биотехмед» осенью 2021 года, где большая роль была отведена перспективе разработки в России инновационных лекарств, рассчитанных в том числе на зарубежные рынки. В 2022 году эта версия потеряла актуальность.

В июне 2023 года, спустя пять лет после того, как был представлен первый вариант стратегии, Правительство России переутвердило план. Ключевые показатели стратегии к 2030 году (по отношению к уровню 2022 года): рост фармрынка в деньгах на 67% – до 3,7 трлн рублей; в упаковках на 5,3% – до 5,38 млрд упаковок; доля отечественных лекарств в общем объеме потребления в деньгах – рост с 36,6% до 42,7%, в упаковках – с 61,8% до 66,6%.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии развития фармпромышленности России на период до 2030 года. Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2024 года. В апреле 2024 года правительство утвердило перечень мероприятий Стратегии развития фармпрома до 2030 года.

В список проектов, находящихся под кураторством главы Минпромторга, вошел и эксперимент по маркировке медизделий. В ноябре 2021 года ведомство анонсировало эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, включая медицинские изделия. Первоначально планировалось, что эксперимент продлится с 15 февраля 2022 года до 28 февраля 2023 года. В декабре 2022 года его продлили до 31 августа 2023 года, а затем – еще на полгода.