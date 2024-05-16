Регулятор составил список лекарств, запрещенных к употреблению водителями

В первом списке содержится 171 наименование препаратов, в составе которых указывается либо высокое содержание этилового спирта, либо наличие блокаторов H1-гистаминовых рецепторов, что может стать причиной для головокружения, сонливости и нарушения координации и быстроты движений. Это препараты с МНН корвалол и аспирин, успокоительные Афобазол и глицин, грудной эликсир, настойки календулы и боярышника, бальзам «Звездочка», нашатырный спирт, гомеопатические капли и другие лекарства.

В другой список, состоящий из 39 позиций, вошли лекарства, при применении которых возникают побочные эффекты, приводящие к ухудшению способности водить. В этот список вошли противоэпилептические препараты, противоаллергенные капли олопатадин, препараты для лечения заболеваний нервной системы, несколько снотворных и седативных препаратов.

В последнем списке содержатся МНН лекарств, при приеме которых рекомендуется соблюдать особую осторожность во время вождения. Всего здесь указывается 71 наименование, включая мелатонин, препараты от ожирения с действующим веществом сибутрамин, ряд противомикробных препаратов, а также лекарства, влияющие на обмен веществ, гормональные препараты системного использования, анальгетики и варениклин, применяемый при никотиновой зависимости.

В июле 2023 года Комитет Госдумы по охране здоровья положительно отозвался об инициативе ввести штраф за «лекарственное» опьянение водителей. Сам законопроект МВД внесло в Госдуму в июне 2023 года и предлагало наказывать за нетрезвое вождение под действием лекарств штрафом до 30 тысяч рублей и лишением прав вплоть до двух лет.

Потребность в списке лекарств, запрещенных для употребления водителями, появилась после выявления Конституционным судом (КС) России пробела в законодательстве. В конце ноября 2022 года КС опубликовал постановление после запроса Салехардского городского суда, что водителей нельзя штрафовать за вождение в состоянии «лекарственного» опьянения до уточнения соответствующего закона. Тогда было выявлено, что вождение под воздействием лекарств, способных ухудшить реакцию водителя, является противоправным деянием, но не образует состава административного правонарушения.