Американский фармацевт признан виновным в смерти 11 человек от вспышки менингита

Фармацевт из США был признан виновным в смерти 11 жителей штата Мичиган. Он изготавливал рецептурные лекарственные средства в антисанитарных условиях, которые стали очагом для возникновения грибка и привели к заражению менингитом около 800 пациентов.

Фармацевт Барри Кэдден был приговорен к 10 годам лишения свободы за изготовление стероидных препаратов, вызвавших вспышку менингита в 2012 году и ставших причиной смерти 11 человек в США. Об этом говорится на сайте генерального прокурора штата Мичиган, в котором выносился приговор.

57-летний Кэдден является соучредителем аптеки New England Compounding Center (NECC) с рецептурно-производственным отделом. Согласно материалам дела, фармацевт изготавливал препараты в антисанитарных условиях, продавая их затем больницам и медицинским центрам по всей стране.