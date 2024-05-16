Депутат Петров: «Мы не готовы к лекарственному страхованию»

Депутат Александр Петров призвал не торопиться с внедрением системы лекарственного страхования. Он считает, что система лекобеспечения еще не готова к модернизации. Впервые с инициативой Минздрав выступил еще около 15 лет назад.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров уверен, что в России рано вводить систему лекарственного страхования, которая предполагает обеспечение пациентов бесплатными лекарствами по рецепту врача. Сначала надо завершить цифровизацию системы здравоохранения, рассказал он «ФВ». Такие идеи высказывались на фоне пересмотра состава правительства.

«Мы не готовы к лекарственному страхованию. Я бы остудил горячие головы насчет лекарственного страхования для населения, хотя бы потому, что мы точно не знаем, как это будет работать. Да, нужно к этому стремиться, но сначала надо создать сильную цифровую систему лекарственного обеспечения», — сообщил депутат.

По его словам, новому правительству в первую очередь предстоит продолжить работу над национальной системой лекарственной безопасности, а создание системы лекарственного страхования будет возможно в будущем и потребует значительных финансовых вложений.

«Это очень серьезный, большой и крупный финансовый шаг, который повлечет за собой изменение всей системы. Обеспечение каждого, кому врач выписал лекарственный препарат по рецепту, должно сопровождаться сильной цифровой системой здравоохранения. Тут очень важны правильность выписки, необходимость выписки, взаимодействие врача и пациента. Это сложная и длинная история. Уверен, мы будем двигаться к развитию государственной системы лекарственного обеспечения и ее централизации», — пояснил Петров.

Систему обязательного лекарственного страхования в России пытаются внедрить уже около 15 лет. Одной из первых о создании системы лекарственного страхования в 2010 году заявляла Татьяна Голикова, которая на тот момент была главой Минздрава.

В 2013 году правительство одобрило разработанную «Стратегию лекарственного обеспечения населения до 2025 г.», которая включала разработку и тестирование механизмов фармацевтического страхования в рамках пилотных проектов в регионах. Эксперимент был проведен лишь в Кировской области, где благодаря софинансированию из бюджета 90% стоимости лекарств только за первый год удалось на четверть снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным сайта регионального правительства, с 2013 года пилотным проектом охвачено 324,9 тыс. жителей области (24% от общей численности населения региона).

О необходимости создания в России системы обязательного лекарственного страхования в октябре 2020 года заявлял и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — уточнил он. Тогда же регионам было предложено провести эксперимент по внедрению лекарственного страхования, но местные власти инициативу не поддержали из-за необходимости выделения дополнительных средств из бюджета.

Осенью 2023 года стало известно, что зампредседателя нижней палаты парламента Борис Чернышов намерен внести в Госдуму законопроект о бесплатных лекарствах для ряда категорий россиян по ОМС, в число которых войдут люди с низкими доходами, пенсионеры, несовершеннолетние и страдающие хроническими заболеваниями. Однако текст законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности до сих пор не появился.

Фото: Единая Россия

Александра Захарова

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