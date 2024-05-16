Сергей Глаголев прокомментировал ситуацию с международными клиническими исследованиями Елена Неволина выступила за пересмотр безрецептурных препаратов в Перечне ЖНВЛП » Эксперты отрасли прокомментировали новый состав правительства Госдума утвердила кандидатуры в новый состав правительства. Свои посты в нем сохранили Михаил Мурашко и Татьяна Голикова. Денис Мантуров будет курировать промышленность в должности первого вице-премьера. Утверждены новые главы Минпромторга и Минсельхоза. «ФВ» узнал, как фармотрасль восприняла назначения в правительстве. На пленарном заседании Госдумы 14 мая обсудили кандидатуры министров нового состава правительства. Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. На должность главы Минпромторга одобрили кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова. На пост главы Минсельхоза — Оксану Лут, которая с конца 2021 года была первым заместителем министра сельского хозяйства. Днем ранее Дениса Мантурова утвердили на пост первого вице-премьера. Он будет курировать промышленность. Татьяну Голикову утвердили на пост вице-премьера. Она продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкульта, а также в ее сферу ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Полноценно новый состав правительства начнет работу после утверждения его президентом. Представители отрасли прокомментировали новый состав правительства Депутат Госдумы Айрат Фаррахов: — Обновленные национальные цели и задачи, установленные указами президента, будут определять работу отрасли здравоохранения. Важно отметить, что это очень амбициозные задачи, и их выполнение потребует инноваций в управлении, новых системных решений, максимального привлечения коммерческого сектора в здравоохранение. У этой связи необходимо использовать все ресурсы, которые сегодня есть. Мы видим серьезные вызовы в отрасли — это и кадровые проблемы, и ожидания граждан по развитию отдельных направлений. Я полагаю, что развитие конкуренции, диалог с Госдумой, с экспертным сообществом должен выйти на совершенно другой уровень. Есть много предложений, в том числе и в Госдуме, по использованию этих ресурсов. Сегодня работает уверенная команда, и я думаю, что все задачи достижимы. Депутат Госдумы Александр Петров: — Таким составом правительства мы показали и простым гражданам, и зарубежному сообществу, что все социально-экономическое развитие страны основано на принципе стабильности. В данной ситуации, думаю, состав правительства удовлетворил всех, потому что сегодня для любого нового человека нужно минимум полгода для вживания в текущую ситуацию, а времени на это нет. Замены произошли только там, где люди имели опыт работы в подобной отрасли, знали персонально состав команды в министерстве. И хорошо, что есть такая преемственность там, где пришли с земли люди — губернаторы. Это тоже правильный подход. Фармацевтической отраслью, к сожалению, в профессиональной форме занимается много федеральных структур. Я насчитал шесть, включая Генпрокуратуру. Хотелось бы, чтобы лекарствами когда-нибудь стало заниматься какое-то одно целевое агентство. Для фармы это очень важно, потому что сегодня есть проблемы межведомственного взаимодействия. Но в целом с 2020-го по 2024 год были сделаны очень серьезные тактические шаги в продвижении стратегии по обеспечению российскими лекарственными препаратами наших граждан, в том числе и в пандемию COVID-19, и в ситуации безумных санкций. Стратегический план, по которому мы должны обеспечить собственную лекарственную безопасность, работает и по нему движемся. Это согласованное действие. Мы полностью поддерживаем профильные ведомства в этом вопросе. Поэтому здесь продолжается согласованная работа по централизации закупки лекарств, развитию маркировки, локализации производства, принятию федеральной программы «Субстанции России», по развитию медицинской науки, разработке новых лекарственных препаратов и экспансии российских препаратов на зарубежные рынки. Хотят они или не хотят, но новые российские разработки все-таки идут на зарубежные рынки. Что касается фонда «Круг добра», в его деятельность планируется включать более взрослые категории пациентов, расширять список нозологий. В этом вопросе у депутатского корпуса с федеральными органами власти есть единое видение, как это должно развиваться. Это все ложится в стратегический план и обеспечивается бюджетами. Вот это тоже очень важный момент. Денег всегда не хватает. Но в данном случае денег ровно столько, сколько нужно для исполнения этих обязательств. Депутат Госдумы Евгений Нифантьев: — Для фармотрасли обновленный состав правительства — хорошая новость. То, что Денис Мантуров стал первым вице-премьером, победа для фармацевтической промышленности, учитывая его глубокую погруженность в вопросы отрасли и курирование программы «Фарма-2020». Он по-настоящему «болеет» за российскую фарму — под руководством Дениса Мантурова отрасль сделала серьезный прорыв. О новом руководителе Минпромторга Антоне Алиханове можно судить по его работе на посту губернатора — взвешенной, системной, профессиональной. Сохранение своей позиции министром здравоохранения Михаил Мурашко еще раз подтверждает ценность работы по борьбе с ковидом, деятельности по упрощению регистрационных процедур для лекарственных препаратов и изделий медназначения, успешного внедрения информационной системы цифровой маркировки. В результате государство имеет в своем арсенале целый ряд мер как по предупреждению, так и по борьбе с дефектурой, в том числе механизм принудительного лицензирования. Это отличный сдерживающий фактор для наших западных партнеров. После того, как мы заслушали доклады вице-премьеров и министров, я уверен, что у нас будет сформирован сильнейший состав правительства. Основатель и президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния: — Я рад тому, что за здравоохранение по-прежнему отвечает Михаил Мурашко, а позиции промышленного сектора, в том числе фармотрасли, закреплены за первым вице-премьером Денисом Мантуровым, который всегда был глубоко погружен в проблематику. Это дает уверенность в том, что ключевым фокусом останется развитие российских технологий. За последние годы в российской фармотрасли был достигнут существенный прогресс, именно эти государственные деятели задали определенный вектор. Мы уверены, что найдем поддержку со стороны Правительства РФ, чтобы внести свой вклад в технологический суверенитет страны. Уверен, что приход на должность министра промышленности и торговли бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова, одного из самых молодых и активных представителей губернаторского корпуса, позволит сохранить стабильность заданного курса, что важно для долгосрочного развития науки и фармацевтической промышленности. Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова: — У нас большие планы и большие надежды на новый состав правительства, поскольку вопросов, требующих решения, много. Нас по-прежнему волнует тема управления фармацевтической отраслью, взаимодействия по всей цепочке: от производителя до пациента, выписки рецептов врачами (их необходимо этому обучать, и с них следует спрашивать, чтобы они делали это в обязательном порядке), безбарьерного межпрофессионального взаимодействия врача и фармацевта, профориентирования школьников (и для обеспечения отрасли кадрами, и для повышения престижа профессии). Будем надеяться, что диалог бизнеса и власти состоится, потому что только так можно добиться эффективности в принимаемых решениях. Уверена, что вместе мы сможем разработать необходимый для отрасли комплекс мер и программ, направленных на решение различных вызовов. Хочется верить, что ранее достигнутая договоренность о проведении совместной встречи представителей фармсообщества и трех ведомств — Минздрав, Минпромторга и Минэкономразвития — будет реализована в ближайшее время в рамках нашего комитета на площадке Московского регионального отделения «Деловой России». Мы очень ждем ее и желаем новому составу правительства продуктивной работы. Председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик: — В связи с изменениями в руководстве Минпромторга на новый уровень могут выйти переговоры о принадлежности аптечного сектора к ведению министерств. Этот вопрос неоднократно поднимался профессиональным сообществом: кто должен курировать развитие фармрозницы — Минздрав или Минпромторг? Возможно, теперь позиция Минпромторга о курировании работы аптек изменится. Гендиректор аптечной сети «Вита Плюс» Жан Гончаров: Курс, который сегодня задал президент, на подъем экономики, инновации, запрос на научные исследования и последующую успешную реализацию всех экспериментов в жизнь, продолжается. Правительство показало, что может принимать решения, современно подходит к решению текущих задач. Я уверен, что они будут решены. Назначение в руководство министерств бывших губернаторов мне близко, потому что губернаторы всегда ближе к народу и насущным проблемам, с которыми они столкнулись в регионах. Кандидатурам, оставшимся на местах, дали возможность продолжить реализацию успешных кейсов. Чтобы эти направления не проседали, не было пауз, эти кандидатуры были сохранены. Поскольку Мантуров останется курирующим замом, тренды сохранятся. Алиханов должен привнести больше слаженности в операционную деятельность. Я считаю, что все изменения, которые ждут фармотрасль, больше зависят от самой фармотрасли и от уровня лобби. Пока многие вопросы, например необходимость работы автолавок в удаленных населенных пунктах, пробуксовывают. Всероссийский союз пациентов: Мы приветствуем предложение по назначению Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения, сохранение за Татьяной Голиковой должности заместителя председателя правительства по социальным вопросам и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с правительством. Вопросы демографии, повышения качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения — ключевые приоритеты, сформулированные в указе президента «О национальных целях развития», и в этих сферах важно продолжение активной работы, которая уже привела к заметному росту продолжительности жизни и ряду других позитивных результатов. Очень важно сохранить и практику открытого диалога с общественностью, которая стала нормой последних лет, что позволяет эффективно продвигаться на пути создания пациенториентированной модели здравоохранения.

Фото: Государственная Дума Ольга Коберник

Дина Коблова

Александра Захарова

Елена Калиновская

Екатерина Погонцева

pharmvestnik