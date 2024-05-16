Сергей Глаголев прокомментировал ситуацию с международными клиническими исследованиями

Замминистра здравоохранения подтвердил снижение числа международных клинических исследований, проводимых в России. При этом он сообщил, что оно компенсируется сотрудничеством со странами БРИКС.

О снижении числа проводимых на территории России международных клинических исследований говорили эксперты в рамках 31-го Российского фармацевтического форума им. Н.А.Семашко, передает корреспондент «ФВ». По данным Ассоциации организации клинических исследований, доля международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ) в 2023 году в стране составила 2,4%, в 2022 году была 40%.

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев подтвердил снижение числа ММКИ, проводимых в России. «Мы не выгоняем наших уважаемых коллег из транснациональных компаний. Наши клинические базы по-прежнему открыты, — сказал он. — Несмотря на уход новых исследований, общее число выданных разрешений устойчиво сохраняется с 2022 года — это около 750 разрешений», — сказал он.

Глаголев подчеркнул, что речь идет не только о дженериках, но и об оригинальных препаратах.

«Да, у нас работают дефектурные механизмы и мы максимально поддерживаем, в том числе, и программы Минпромторга по импортозамещению, — отметил замминистра. — Но были разработаны, в частности, препараты для терапии болезни Бехтерева, спинальной мышечной атрофии».

Глаголев подчеркнул развитие отношений со странами БРИКС, в частности, значимое увеличение числа исследований препаратов индийского производства. В 2023 году было выдано около 60 разрешений на проведение клинических исследований, тогда как в 2020 году препаратов из Индии было всего 18.

«Кроме того, наши локальные производители выходят на рынки ЕАЭС для поиска пациентов для участия в клинических исследованиях», — сказал замминистра.

Фото: Фонд Росконгресс

Ольга Коберник

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