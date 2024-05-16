Стал известен полный состав сформированного российского правительства. Согласно подписанным указам президента, большинство глав ведомств и служб сохранили свои кресла. «ФВ» опросил представителей фармотрасли, как они восприняли назначения.
Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства назначил:
Дениса Мантурова – первым заместителем председателя правительства;
Татьяну Голикову – заместителем председателя правительства;
Дмитрия Григоренко – заместителем председателя правительства – руководителем Аппарата правительства;
Александра Новака – заместителем председателя правительства;
Алексея Оверчука – заместителем председателя правительства;
Дмитрия Патрушева – заместителем председателя правительства;
Виталия Савельева – заместителем председателя правительства ;
Юрия Трутнева – заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе;
Марата Хуснуллина – заместителем председателя правительства ;
Дмитрия Чернышенко – заместителем председателя правительства ;
Андрея Белоусова – министром обороны;
Владимира Колокольцева – министром внутренних дел;
Александра Куренкова – министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Сергея Лаврова – министром иностранных дел;
Константина Чуйченко – министром юстиции;
Антона Алиханова – министром промышленности и торговли;
Михаила Дегтярева – министром спорта;