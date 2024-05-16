Голикова рассказала о деталях нацпроекта по технологиям сбережения здоровья Отечественные производители поспорили об ограничении доступа на российский фармрынок » Путин подписал указы о назначении членов правительства Стал известен полный состав сформированного российского правительства. Согласно подписанным указам президента, большинство глав ведомств и служб сохранили свои кресла. «ФВ» опросил представителей фармотрасли, как они восприняли назначения. Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства назначил: Дениса Мантурова – первым заместителем председателя правительства; Татьяну Голикову – заместителем председателя правительства; Дмитрия Григоренко – заместителем председателя правительства – руководителем Аппарата правительства; Александра Новака – заместителем председателя правительства; Алексея Оверчука – заместителем председателя правительства; Дмитрия Патрушева – заместителем председателя правительства; Виталия Савельева – заместителем председателя правительства ; Юрия Трутнева – заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе; Марата Хуснуллина – заместителем председателя правительства ; Дмитрия Чернышенко – заместителем председателя правительства ; Андрея Белоусова – министром обороны; Владимира Колокольцева – министром внутренних дел; Александра Куренкова – министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Сергея Лаврова – министром иностранных дел; Константина Чуйченко – министром юстиции; Антона Алиханова – министром промышленности и торговли; Михаила Дегтярева – министром спорта; Александра Козлова – министром природных ресурсов и экологии; Антона Котякова – министром труда и социальной защиты; Сергея Кравцова – министром просвещения; Оксану Лут – министром сельского хозяйства; Ольгу Любимову – министром культуры; Михаила Мурашко – министром здравоохранения; Максима Решетникова – министром экономического развития; Антона Силуанова – министром финансов; Романа Старовойта – министром транспорта; Ирека Файзуллина – министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Валерия Фалькова – министром науки и высшего образования; Сергея Цивилева – министром энергетики; Алексея Чекункова – министром по развитию Дальнего Востока и Арктики; Максута Шадаева – министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций; Сергея Нарышкина – директором Службы внешней разведки; Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности; Виктора Золотова – директором Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующим войсками национальной гвардии; Дмитрия Кочнева – директором Федеральной службы охраны; Александра Линца – начальником Главного управления специальных программ президента. Сегодня Госдума проголосовала за представленные кандидатуры в новый состав правительства. Из профильных министров свои посты в нем сохранили Михаил Мурашко и Татьяна Голикова. Денис Мантуров будет курировать промышленность в должности первого вице-премьера. Утверждены новые главы Минпромторга и Минсельхоза. «ФВ» узнал, как фармотрасль восприняла назначения в правительстве.

Фото: Артем Косенок pharmvestnik