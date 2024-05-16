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Путин подписал указы о назначении членов правительства

Стал известен полный состав сформированного российского правительства. Согласно подписанным указам президента, большинство глав ведомств и служб сохранили свои кресла. «ФВ» опросил представителей фармотрасли, как они восприняли назначения.

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства назначил:

Дениса Мантурова – первым заместителем председателя правительства;

Татьяну Голикову – заместителем председателя правительства;

Дмитрия Григоренко – заместителем председателя правительства – руководителем Аппарата правительства;

Александра Новака – заместителем председателя правительства;

Алексея Оверчука – заместителем председателя правительства;

Дмитрия Патрушева – заместителем председателя правительства;

Виталия Савельева – заместителем председателя правительства ;

Юрия Трутнева – заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе;

Марата Хуснуллина – заместителем председателя правительства ;

Дмитрия Чернышенко – заместителем председателя правительства ;

Андрея Белоусова – министром обороны;

Владимира Колокольцева – министром внутренних дел;

Александра Куренкова – министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Сергея Лаврова – министром иностранных дел;

Константина Чуйченко – министром юстиции;

Антона Алиханова – министром промышленности и торговли;

Михаила Дегтярева – министром спорта;

Александра Козлова – министром природных ресурсов и экологии;

Антона Котякова – министром труда и социальной защиты;

Сергея Кравцова – министром просвещения;

Оксану Лут – министром сельского хозяйства;

Ольгу Любимову – министром культуры;

Михаила Мурашко – министром здравоохранения;

Максима Решетникова – министром экономического развития;

Антона Силуанова – министром финансов;

Романа Старовойта – министром транспорта;

Ирека Файзуллина – министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Валерия Фалькова – министром науки и высшего образования;

Сергея Цивилева – министром энергетики;

Алексея Чекункова – министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максута Шадаева – министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Сергея Нарышкина – директором Службы внешней разведки;

Александра Бортникова – директором Федеральной службы безопасности;

Виктора Золотова – директором Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующим войсками национальной гвардии;

Дмитрия Кочнева – директором Федеральной службы охраны;

Александра Линца – начальником Главного управления специальных программ президента.

Сегодня Госдума проголосовала за представленные кандидатуры в новый состав правительства. Из профильных министров свои посты в нем сохранили Михаил Мурашко и Татьяна Голикова. Денис Мантуров будет курировать промышленность в должности первого вице-премьера. Утверждены новые главы Минпромторга и Минсельхоза. «ФВ» узнал, как фармотрасль восприняла назначения в правительстве.
Фото: Артем Косенок

pharmvestnik

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15 мая, 2024 | Просмотров: 71