Основатель компании «Ветбиохим» Алипер: «РФ может начать выпуск аналога „Бравекто” в обход патента»

Основатель и председатель совета директоров компании «Ветбиохим» Тарас Алипер поделился мнением о применении такого инструмента, как принудительное лицензирование, в производстве ветеринарных препаратов. Он считает, что российским компаниям ничего не мешает начать выпуск аналогов лекарств для животных, если их производители прекратили поставку по каким-либо причинам и не реагируют на запросы о патентных правах.

Он привел в пример ситуацию вокруг популярного антипаразитарного препарата «Бравекто» (флураланер). Напомним: летом 2022 года производитель – Intervet GesmbH (Австрия) – прекратил его ввоз в Россию, но какое-то время он все еще был в продаже. Продается он и сейчас, но нелегально – с такими случаями борется Россельхознадзор. Уход в серый сектор объясняется в том числе тем, что владельцы кошек и собак считают его одним из лучших и готовы покупать его нелегально ввезенные версии, подвергая жизнь животных опасности.

Шумиха вокруг «Бравекто» вызвана искусственно, а стремление выделить его среди других антипаразитарных средств не имеет под собой оснований, считает Алипер. «Ситуация очень любопытная с препаратом „Бравекто”, распиаренная, раскрученная. Трубят, что это катастрофа для рынка. Но нет, хочу сказать, что есть препараты с другими действующими веществами, которые могут заменить этот продукт», – сказал в интервью «Питомцам» (проект портала «Ветеринария и жизнь») Тарас Алипер.

Тем не менее российские производители ветлекарств могут пойти иным путем, продолжил он. Так, в апреле 2024 года в России зарегистрировали отечественный аналог «Бравекто», разработанный научно-внедренческим центром «Агроветзащита». Речь идет о жевательных таблетках «Флувекто» с тем же действующим веществом, что и у «Бравекто».

«Это жевательные таблетки со вкусом мяса, которые защищают животное от 34 видов паразитов. То есть по спектру данный препарат сильнее и лучше, чем препарат „Бравекто”», – пояснял в апреле генеральный директор научно-внедренческого центра «Агроветзащита» Сергей Енгашев.

Однако выпустить препарат на рынок компания не может, так как референтное ветлекарство защищено патентом. «Ведутся переговоры с патентообладателем на право производства. Патентообладатель молчит. Но, учитывая то время, в которое мы с вами живем, ничего не мешает приступить к выпуску и реализации этого препарата», – заявил Тарас Алипер в ходе беседы с «Питомцами».

В данном случае речь идет о принудительном лицензировании – этот механизм уже применяется в фармацевтической сфере. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании специальной комиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности страны, которая будет принимать решения в том числе о принудительном лицензировании лекарств и, вероятно, ветеринарных лекарств.

gxpnews