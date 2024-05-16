Тимофей Нижегородцев рассказал, когда оправдано принудительное лицензирование

Механизм принудительного лицензирования никогда не применяется в отношении добросовестно ведущих себя иностранных компаний. Он используется только в случае дискриминации российского рынка зарубежным производителем, заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев в ходе 31-го Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко.

«У нас зарегистрированы дженерики, которые предлагают более низкую цену. Мы смотрим, какая цена складывается по всему миру на оригинальный препарат, и обнаруживаем, что цена на него во всем мире ниже или равна цене нашего дженерика. Чаще всего такая ситуация складывается из-за того, что в этих странах есть добровольная лицензия на этот препарат. А нам предоставить добровольную лицензию они не хотят в силу самых разных причин. Также бывает, что цена поставок этого препарата для России завышена в три-четыре раза. Такие условия мы и называем дискриминацией», – подчеркнул он.

Напомним: еще в 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности в экстренных случаях. Такое право возникает «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». В феврале 2024 года появился указ о создании специальной комиссии, которая будет принимать решения в том числе о принудительном лицензировании лекарств.

gxpnews