В «Герофарме» рассказали о реализации аналога Ozempic на российском рынке

За первый квартал 2024 года продажи инъекционных лекарств с МНН семаглутид превысили объем реализации за весь предыдущий год. Это связано с выводом в гражданский оборот российских аналогов, заменивших собой иностранный препарат Ozempic (Novo Nordisk), который с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек. Об этом рассказал генеральный директор фармкомпании «Герофарм» Петр Родионов в ходе Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко.

«Был огромный отложенный спрос, не удовлетворенный со стороны пациентов ввиду недоступности, очень высокой цены. <…> В прошлом году „Оземпик” покупали непонятно где, с рук. <…> Цены были 20-40 тысяч рублей за упаковку. Сейчас в любой аптеке препарат [от „Герофарм” – „Семавик”] стоит 5-6 тысяч рублей», – подчеркнул он, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

Родионов уточнил, что за первые три месяца года россияне купили 253 тысячи упаковок инъекционного семаглутида, из которых 69% – «Семавик» от «Герофарма». Напомним: препарат с МНН семаглутид также имеет в своем портфеле компания «Промомед». Оба фармпроизводителя получили на семаглутид принудительную лицензию в конце 2023 года и реализуют свои препараты в обход патента, действующего на референтный препарат от датской Novo Nordisk.

gxpnews