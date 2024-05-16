ВС допустил закупку таблетированных онкопрепаратов по ОМС для лечения на дому

Кировский ТФОМС еще в 2022 году потребовал от Кирово-Чепецкой ЦРБ вернуть 188 тысяч рублей нецелевых расходов – столько больница потратила на закупку таблетированных онкопрепаратов, которые выдала 98 пациентам на дом после их выписки из стационара. Как указали представители фонда, таблетированная терапия на дому не относится к страховому бюджету, а оплачивается региональным бюджетом по «льготе».

В итоге больница обратилась в суд, чтобы оспорить предписание, и суды всех инстанций, включая высшую, встали на сторону истца.

Суды подчеркнули, что препарат капецитабин был назначен верно, дефектов медпомощи терфонд также не обнаружил. Кроме того, пациентов ознакомили с правилами приема таблеток и контролировали состояние больных по видео- и телефонной связи.

В апелляционном суде отдельно подчеркнули, что медпомощь входит в базовую программу ОМС, поэтому довод о необходимости возложить эти расходы на региональный бюджет несостоятелен. ТФОМС, кроме того, посчитал передачу таблеток пациенту на руки прерванным случаем лечения.

«Само по себе отсутствие постоянного ежедневного наблюдения за пациентами в условиях дневного стационара, учитывая особенности онкологических заболеваний, не подтверждает факт прекращения оказания медицинской помощи в виде курса противоопухолевой лекарственной терапии», – заключил рассматривавший кассационную жалобу Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Эти аргументы не стал пересматривать Верховый суд РФ. В 2023 году ВС высказал похожее мнение и в споре красноярского онкодиспансера с местным терфондом ОМС.

Проблема оплаты таблетированных онкопрепаратов длится не первый год и до сих пор решается только на уровне конкретных медучреждений. С точки зрения законодательства в сфере ОМС и порядка оказания онкопомощи (приказ 116н), выдача таблеток по ОМС должна проводиться только в условиях дневного стационара, домашний прием лекарств возможен только после получения таблеток в аптеках по региональной льготе. Однако больницы зачастую, даже под угрозой санкций, идут навстречу пациентам и позволяют им принимать таблетки дома.

Подробнее о противоречии закупок онкопрепаратов за счет регионального льготного бюджета и бюджета ОМС – в материале Vademecum.