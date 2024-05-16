Депутаты предложили обязательно маркировать спиртосодержащую непищевую продукцию

Депутаты предложили обязательно маркировать спиртосодержащую непищевую продукцию, если содержание этилового спирта в ней составляет более 10%. Законопроект также вводит ограничение на совмещение деятельности по производству спиртосодержащей непищевой продукции и алкогольной продукции.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 623458-8, который предусматривает обязательную маркировку средствами идентификации спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции в соответствии с перечнем, устанавливаемым правительством.

Документ касается организаций, занимающихся производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, а также индивидуальных предпринимателей, которые закупают и продают в розницу такую продукцию. Их предлагают обязать предоставлять сведения об объемах производства и оборота продукции в соответствующую государственную информационную систему.