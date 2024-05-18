Мурашко заявил о росте числа КИ в России за три года

Количество поддерживаемых Минздравом РФ клинических исследований лекарств за последние три года возросло более чем в 3,5 раза, заявил глава ведомства Михаил Мурашко, выступая на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Проводимые преобразования в управлении прикладными медицинскими и научными исследованиями уже сегодня дают свои результаты. <…> Зарегистрированные лекарственные препараты – это наглядное тому подтверждение: 8 лекарственных препаратов и 16 новых медицинских изделий – это то, что уже является результатом», – уточнил министр.

Например, в апреле 2024 года Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения болезни Бехтерева от Biocad, который является первым в мире средством, потенциально способным не только снять симптомы заболевания, но и остановить его прогрессирование.

«Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается (без снижения активности иммунной системы организма в целом)», – поясняли ранее в Минздраве.

По мнению Мурашко, появление в России такого препарата может стать поводом для медицинского туризма из других стран.

gxpnews