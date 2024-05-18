CAR-Т-клеточная терапия BMS получила новое показание для применения в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало ускоренное разрешение на применение CAR-Т-препарата Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) компании Bristol-Myers Squibb при лечении взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (встречается в 20-30% случаев всех неходжкинских лимфом), прошедших не менее двух предыдущих системных терапий.

Это показание стало четвертым зарегистрированном для Breyanzi в США, который изначально был одобрен в 2021 году в качестве терапии второй линии у пациентов с В-клеточной крупноклеточной лимфомой. Эффективность препарата, которая выражалась в полном исчезновении опухоли, составила 73,4% в ходе испытаний второй фазы.

BMS включила Breyanzi в свой портфель в результате приобретения компании Celgene за $74 млрд в 2019 году. Он относится к классу CAR-T-препаратов, которые работают за счет генетически модифицированных Т-клеток пациента. В марте 2024 года FDA добавило к первоначальному показанию еще два: рецидивирующий/рефрактерный хронический лимфоцитарный лейкоз и мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома.

gxpnews