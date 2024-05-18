Biogen и Ionis прекращают разработку экспериментального препарата от БАС

Biogen и Ionis Pharmaceuticals прекратят разработку экспериментального препарата BIIB105 для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) после того, как он не показал улучшения у пациентов в исследовании на ранней и средней стадиях. Препарат также не продемонстрировал доказательств пользы ни в одной из подгрупп среди 99 пациентов, участвовавших в исследовании.

В прошлом месяце компания Amylyx Pharmaceuticals заявила, что отзывает свой препарат Relyvrio/Albrioza (фенилбутират натрия + таурурсодиол) для лечения БАС из США и Канады после того, как он потерпел неудачу в ключевом испытании на поздней стадии. Лекарство было одобрено в ускоренном порядке в 2022 году (разрешение было условным, то есть препарату предстояло окончательно подтвердить свои эффективность и безопасность в ходе испытаний).

Большинство пациентов умирают от этого заболевания в течение пяти лет, согласно данным правительства США. БАС поражает около 60 000 человек в США и Европе.

gxpnews